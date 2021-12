Sci alpino, Alice Robinson positiva al Covid-19. A forte rischio la sua presenza a Courchevel (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dopo Lara Gut-Behrami, il Covid-19 colpisce anche una nuova protagonista del Circo Bianco. Si tratta di Alice Robinson, giovane sciatrice neozelandese già capace di vincere tre giganti di Coppa del Mondo in carriera nelle ultime due stagioni del circuito maggiore. La ventenne di Queenstown è stata infatti costretta a saltare il Super-G odierno di Val d’Isere dopo essere risultata positiva al Coronavirus e a questo punto è molto probabile il forfait anche per il doppio slalom gigante in programma a Courchevel tra martedì 21 e mercoledì 22 dicembre. “Sfortunatamente sono risultata positiva al Covid-19 in settimana, mentre ero nella mia base in Italia (in Val di Fassa, ndr) e da allora sono stata in isolamento. Ciò significa che probabilmente dovrò anche saltare le due ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dopo Lara Gut-Behrami, il-19 colpisce anche una nuova protagonista del Circo Bianco. Si tratta di, giovane sciatrice neozelandese già capace di vincere tre giganti di Coppa del Mondo in carriera nelle ultime due stagioni del circuito maggiore. La ventenne di Queenstown è stata infatti costretta a saltare il Super-G odierno di Val d’Isere dopo essere risultataal Coronavirus e a questo punto è molto probabile il forfait anche per il doppio slalom gigante in programma atra martedì 21 e mercoledì 22 dicembre. “Sfortunatamente sono risultataal-19 in settimana, mentre ero nella mia base in Italia (in Val di Fassa, ndr) e da allora sono stata in isolamento. Ciò significa che probabilmente dovrò anche saltare le due ...

Advertising

ItalianAirForce : Le #FrecceTricolori tornano in Alta Badia: oggi i velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale hanno steso il tric… - Eurosport_IT : GRANDE ITALIA! ?????? Una straordinaria Sofia Goggia vince il SuperG di Val-d'Isère ma sul podio anche una meravigli… - Eurosport_IT : Terza vittorie in tre discese stagionali per Sofia ???????? #EurosportSCI | #Goggia | #FISAlpine - neveitaliasport : RT @neveitalia: Sofia Goggia: 'Sono nel momento migliore della carriera' - Val d'Isère - Coppa del Mondo Sci Alpino - neveitalia : Sofia Goggia: 'Sono nel momento migliore della carriera' - Val d'Isère - Coppa del Mondo Sci Alpino… -