Sci Alpinismo, Coppa del Mondo: Svizzera e Francia si dividono i successi nelle gare individuali a Pontedilegno. Podi per Boscacci, Tomasoni e Pedrana

Giornata riservata alle gare individuali nella prima tappa di Coppa del Mondo 2021/22 di Sci Alpinismo a Pontedilegno. Nella gara più lunga in programma, Francia e Svizzera si dividono equamente i successi nelle quattro categorie di scena oggi. In campo maschile la gara Senior ha visto il successo di Xavier Gachet in quello che è stato un vero e proprio duello Italia-Francia. Le due nazioni si sono infatti alternate nelle posizioni fino alla sesta, "duopolizzando" la top10 con la sola eccezione dello svizzero Rémi Bonnet, settimo. Il Podio è stato completato dall'azzurro Michele Boscacci, di nuovo secondo dopo il risultato analogo

