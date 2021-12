Sara Di Vaira abbandona la trasmissione (Di domenica 19 dicembre 2021) Milly Carlucci, durante la finale di Ballando con le Stelle, ha interrotto la diretta in lacrime per l'addio di Sara Di Vaira alla trasmissione. Ballando con le Stelle, Carlucci in lacrime: l’addio di Sara Di Vaira su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di domenica 19 dicembre 2021) Milly Carlucci, durante la finale di Ballando con le Stelle, ha interrotto la diretta in lacrime per l'addio diDialla. Ballando con le Stelle, Carlucci in lacrime: l’addio diDisu Donne Magazine.

Advertising

Vale97B : RT @Cinguetterai: Il saluto di #BallandoConLeStelle a Sara Di Vaira. Stiamo piangendo tutti ?? @Saradivaira - infoitcultura : Marco del Vecchio, storia d'amore finita con Sara Di Vaira/ 'No comment!' - infoitcultura : Ballando con le stelle, Sara Di Vaira chiarisce: “Non voglio abbandonare” - infoitcultura : Mirko Gozzoli ex Sara Di Vaira per 'colpa' di Ballando con le stelle?/ L'amore per la figlia Brenda vince - infoitcultura : Le lacrime di Milly Carlucci dopo l’ultimo ballo di Sara Di Vaira: “Sei un pezzo del mio cuore” -