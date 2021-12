Sanitari no-vax irrompono all'assemblea dell'Ordine dei medici a Roma, scoppia la bagarre (Di domenica 19 dicembre 2021) Contro l'obbligatorietà del vaccino e la sospensione dei Sanitari non vaccinati. Il presidente Magi: "Non so ancora se prenderemo provvedimenti, valuteremo i vari comportamenti". Leggi su rainews (Di domenica 19 dicembre 2021) Contro l'obbligatorietà del vaccino e la sospensione deinon vaccinati. Il presidente Magi: "Non so ancora se prenderemo provvedimenti, valuteremo i vari comportamenti".

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Scoppia la bagarre durante l'assemblea dell'Ordine dei medici a Roma: una cinquantina di sanitari No vax pr… - Agenzia_Ansa : VIDEO | La protesta dei sanitari No vax all'assemblea dell'Ordine dei medici di Roma #ANSA - samuele26572 : RT @Agenzia_Ansa: VIDEO | La protesta dei sanitari No vax all'assemblea dell'Ordine dei medici di Roma #ANSA - clavictoria76 : RT @Agenzia_Ansa: VIDEO | La protesta dei sanitari No vax all'assemblea dell'Ordine dei medici di Roma #ANSA - SoniaLaVera : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Scoppia la bagarre durante l'assemblea dell'Ordine dei medici a Roma: una cinquantina di sanitari No vax protesta… -