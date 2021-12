San Siro super utilizzato a gennaio: c’è la soluzione per salvaguardare il manto erboso (Di domenica 19 dicembre 2021) A gennaio diverse partite a San Siro ed in pochi giorni Il mese di gennaio si preannuncia un mese pieno di impegni San Siro che nelle ultime partite di Inter e Milan ha mostrato alcuni problemi per quanto riguarda il manto erboso. Per evitare ulteriori problemi visti gli 8 impegni in 23 giorni saranno presi dei provvedimenti in queste vacanze natalizie, come riporta Tuttosport in edicola oggi. “Oltre ad affidarsi alle serpentine riscaldate e alle luci fotosintetiche, si lavorerà per rinverdire le zolle spelacchiate. Castelli ha fatto arrivare dagli Stati Uniti una qualità di erba utilizzata per i campi da golf. Si chiama “poa trivialis” e attecchisce rapidamente anche col freddo. Quindi dovrebbe assicurare una copertura più uniforme alla ripresa del campionato”. L'articolo ... Leggi su intermagazine (Di domenica 19 dicembre 2021) Adiverse partite a Saned in pochi giorni Il mese disi preannuncia un mese pieno di impegni Sanche nelle ultime partite di Inter e Milan ha mostrato alcuni problemi per quanto riguarda il. Per evitare ulteriori problemi visti gli 8 impegni in 23 giorni saranno presi dei provvedimenti in queste vacanze natalizie, come riporta Tuttosport in edicola oggi. “Oltre ad affidarsi alle serpentine riscaldate e alle luci fotosintetiche, si lavorerà per rinverdire le zolle spelacchiate. Castelli ha fatto arrivare dagli Stati Uniti una qualità di erba utilizzata per i campi da golf. Si chiama “poa trivialis” e attecchisce rapidamente anche col freddo. Quindi dovrebbe assicurare una copertura più uniforme alla ripresa del campionato”. L'articolo ...

Advertising

Inter : ???? | CHRIS PER SEMPRE NERAZZURRO. IN BOCCA AL LUPO, @ChrisEriksen8 ! I gol e le vittorie, l'abbraccio dei tifosi… - Inter : ?? | NOTTE Vi aspettiamo a San Siro mercoledì sera alle 18.30 per #InterTorino! Info tickets ??… - sscnapoli : ?? #Spalletti “Andiamo a San Siro per cercare la vittoria. In questo momento c’è bisogno di corsa, cuore e coraggio”… - Sere10654130 : @tiziana44004492 @ParanoiaSangio @giuliast4bile @sangiovann1 io scommetterei su un Sangiovanni a San Siro stasera,… - cielorossonero : RT @MilanLiveIT: ??????#Milan - Torna #Giroud: il francese in campionato è sempre andato a segno a San Siro! -