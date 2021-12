San Leucio del Sannio, focolaio Covid a scuola: stop alle lezioni (Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Leucio del Sannio (Bn) – “Visto l’attuale stato di diffusione dei contagi da Covid-19 in alcune classi della nostra scuola sto provvedendo ad emanare apposita ordinanza comunale con la quale ordino l’immediata chiusura di tutte le attività scolastiche, per ogni ordine e grado, sul territorio sanleuciano”. Così, sui social, il sindaco di San Leucio del Sannio, Nascenzio Iannace, in merito al focolaio Covid scoppiato all’interno dell’istituto comprensivo ‘Luigi Settembrini‘. “Tale provvedimento è doveroso – aggiunge il primo cittadino – alla luce di quanto emerso negli ultimi giorni in materia di contagi che hanno interessato alcuni alunni dei nostri plessi scolastici. L’invito è a non abbassare la guardia, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSandel(Bn) – “Visto l’attuale stato di diffusione dei contagi da-19 in alcune classi della nostrasto provvedendo ad emanare apposita ordinanza comunale con la quale ordino l’immediata chiusura di tutte le attività scolastiche, per ogni ordine e grado, sul territorio sanleuciano”. Così, sui social, il sindaco di Sandel, Nascenzio Iannace, in merito alscoppiato all’interno dell’istituto comprensivo ‘Luigi Settembrini‘. “Tale provvedimento è doveroso – aggiunge il primo cittadino – alla luce di quanto emerso negli ultimi giorni in materia di contagi che hanno interessato alcuni alunni dei nostri plessi scolastici. L’invito è a non abbassare la guardia, ...

Advertising

anteprima24 : ** San Leucio del Sannio, focolaio #Covid a #Scuola: stop alle lezioni ** - LillacCupcake : Foto appena pubblicata @ San Leucio, Campania, Italy - occhio_notizie : Covid, scoppia focolaio in una scuola a San Leucio del Sannio - zazoomblog : Covid scoppia focolaio in una scuola di San Leucio del Sannio - #Covid #scoppia #focolaio #scuola - anteprima24 : ** #Covid, scoppia focolaio in una #Scuola di San Leucio del Sannio ** -