Salvini sbarra la strada a Draghi per il Quirinale Il leader della Lega gela il premier | “Prolunghiamo lo stato d’emergenza e lui se ne va?” E rilancia il Cavaliere al Colle

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 19 dicembre 2021) “Io faccio lo sforzo di stare con il Pd ese ne va?”. Durante una pausa del processo Open Arms a Palermo, Matteoparlaquestione che anima il dibattito politico in questo momento: la scelta del prossimo presidenteRepubblica. Per ilè impensabile che, dopo la ‘fatica’ che sta facendo il suo partito a governare insieme al Pd, ci sia l’ipotesi che Mariosalga al. “Abbiamo prolungato lofino al 31 marzo e lui a gennaio se ne va? – chiede ancora –resti, non è facile che se sposti una pedina poi resti tutto com’è”. Non solo. Dopo le tante critiche mosse nelle settimane scorse proprio ...