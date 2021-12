Sale il tasso di contagio e aumentano le terapia intensive, l’Italia verso la zona arancione (Di domenica 19 dicembre 2021) Sono 24.259 i nuovi contagi da coronavirus, oggi 19 dicembre 2021 in Italia, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano altri 97 morti. Oggi sono stati 566.300 i tamponi effettuati per un tasso di positività al 4,28%. Sono 7.726 i ricoverati (+150 da ieri), 966 in terapia intensiva (+13) con 78 ingressi in 24 ore. Sale anche il numero dei guariti: +9.403 per un totale di 4.891.239 da inizio pandemia. Si va verso la revisione dei Green pass e la possibile imposizione dei tamponi obbligatori per tutti nei luoghi al chiuso. Più contagi, Rasi: pronti a nuove misure l’Italia vicina all’arancione? “Temo di sì. Sta continuando a salire l’occupazione dei posti ospedalieri”m a ‘Mezz’ora in +’, Guido ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 19 dicembre 2021) Sono 24.259 i nuovi contagi da coronavirus, oggi 19 dicembre 2021 in Italia, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano altri 97 morti. Oggi sono stati 566.300 i tamponi effettuati per undi positività al 4,28%. Sono 7.726 i ricoverati (+150 da ieri), 966 inintensiva (+13) con 78 ingressi in 24 ore.anche il numero dei guariti: +9.403 per un totale di 4.891.239 da inizio pandemia. Si vala revisione dei Green pass e la possibile imposizione dei tamponi obbligatori per tutti nei luoghi al chiuso. Più contagi, Rasi: pronti a nuove misurevicina all’? “Temo di sì. Sta continuando a salire l’occupazione dei posti ospedalieri”m a ‘Mezz’ora in +’, Guido ...

