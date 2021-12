Roma, Zaniolo a segno per la prima volta al 34° tiro effettuato in questo campionato (Di domenica 19 dicembre 2021) Nicolò Zaniolo è andato a segno per la prima volta al 34° tiro effettuato in questo campionato; la sua marcatura è arrivata 514 giorni dopo la precedente in Serie A (luglio 2020 contro la SPAL). Tammy Abraham ha segnato sei gol in questa Serie A, tanti quanti ne aveva realizzati in tutto lo scorso campionato con il Chelsea. La Roma ha vinto una gara di Serie A contro una squadra che occupava le prime tre posizioni in classifica a inizio giornata per la prima volta da agosto 2020 (3-1 contro la Juventus). L’Atalanta non perdeva una gara interna di Serie A con un margine di almeno tre gol da maggio 2015 (1-4 contro il Genoa). La Roma non segnava quattro gol contro ... Leggi su footdata (Di domenica 19 dicembre 2021) Nicolòè andato aper laal 34°in; la sua marcatura è arrivata 514 giorni dopo la precedente in Serie A (luglio 2020 contro la SPAL). Tammy Abraham ha segnato sei gol in questa Serie A, tanti quanti ne aveva realizzati in tutto lo scorsocon il Chelsea. Laha vinto una gara di Serie A contro una squadra che occupava le prime tre posizioni in classifica a inizio giornata per lada agosto 2020 (3-1 contro la Juventus). L’Atalanta non perdeva una gara interna di Serie A con un margine di almeno tre gol da maggio 2015 (1-4 contro il Genoa). Lanon segnava quattro gol contro ...

Advertising

pisto_gol : Ata-Rom 1:4 La Roma difesa attenta e contropiede micidiale, travolge l’Atalanta: segna subito Abraham, raddoppia co… - SkySport : ULTIM'ORA ROMA ZANIOLO A DISPOSIZIONE CONTRO L'ATALANTA Ha smaltito l'infortunio all'adduttore #SkySport #SkySerieA #SerieA #Zaniolo #Roma - Yle_Formichetti : RT @aleoricchio: Sto cercando di capire come suddividere la goduria tra: - la vittoria - lo spirito battagliero della #ASRoma - il gol d… - CinqueNews : #Atalanta vs #Roma 1-4. Numeri e statistiche #mourinho #Zaniolo - cascipatrizia : @LukaFallica @DAZN_IT Il gol annullato ad Abraham in Juve - Roma perché non è stata applicata la norma del vantaggi… -