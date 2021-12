Roma, vendetta social su De Roon. Il centrocampista: “Me lo sono meritato” (Di domenica 19 dicembre 2021) Dopo la vittoria di ieri per 1-4 della Roma sull’Atalanta, il club capitolino non ha perso l’occasione per rispondere ad un tweet provocatorio di Marten De Roon, risalente a settembre 2019 dopo una vittoria dell’Atalanta all’Olimpico contro i giallorossi. “Quando impedisci all’admin di @ASRomaEN di pubblicare meme per una vittoria” aveva scritto il centrocampista olandese sul proprio profilo. “Quando realizzi che una vittoria della Roma significa anche niente tweet di De Roon” risponde la Roma. “Ben fatto. Tweet meritato” è stato il commento divertito dello stesso De Roon. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 dicembre 2021) Dopo la vittoria di ieri per 1-4 dellasull’Atalanta, il club capitolino non ha perso l’occasione per rispondere ad un tweet provocatorio di Marten De, risalente a settembre 2019 dopo una vittoria dell’Atalanta all’Olimpico contro i giallorossi. “Quando impedisci all’admin di @ASEN di pubblicare meme per una vittoria” aveva scritto ilolandese sul proprio profilo. “Quando realizzi che una vittoria dellasignifica anche niente tweet di De” risponde la. “Ben fatto. Tweet” è stato il commento divertito dello stesso De. SportFace.

