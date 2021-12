Roma Schianto contro l’albero | ecco chi erano Elena e Antonella | le sorelle morte

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 19 dicembre 2021) Hanno perso la vitain un tragico incidente questa mattina poco prima dell’alba, schiantandosi con la loro autoun albero in via Cilicia, la strada che unisce via Cristoforo Colombo a piazza Galeria e via Latina. Loro,Flores- Chevez, duedi 19 e 23 anni, sonosul colpo, lasciando i familiari nella più cupa disperazione. Una famiglia distrutta “La famiglia Flores- Chevez è in lutto. Hanno smesso di esistere tragicamente.e Lorena Flores- Chevez. Riposino in pace. Le mie figlie divine”, scrive il padre Luis. Centinaia i messaggi di cordoglio per la scomparsa delle ragazze, italiane originarie dell’Ecuador, la grande nata a Puerto De Manta, la piccola a. Le due...