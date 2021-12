Roma, passione alle stelle: Olimpico già sold out (Di domenica 19 dicembre 2021) Roma - Una vittoria dedicata ai tifosi . Il grande successo della Roma contro l' Atalanta è tutto per i Romanisti che dalla prima partita stagionale non hanno mai smesso di sostenere la squadra ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 19 dicembre 2021)- Una vittoria dedicata ai tifosi . Il grande successo dellacontro l' Atalanta è tutto per inisti che dalla prima partita stagionale non hanno mai smesso di sostenere la squadra ...

Advertising

salvione : Roma, passione alle stelle: Olimpico già sold out - Profilo3Marco : RT @CorSport: #Roma, passione alle stelle: Olimpico già sold out ?? - romaforever_it : Roma, passione alle stelle: Olimpico già sold out - CorSport : #Roma, passione alle stelle: Olimpico già sold out ?? - sportli26181512 : #Roma, passione alle stelle: Olimpico già sold out: Dal trionfo a Bergamo all’abbraccio tra i tifosi e la squadra p… -