Roma, i dipendenti Ama giocano a briscola durante il turno: avviato procedimento disciplinare – Il video (Di domenica 19 dicembre 2021) Tre operatori ecologici dell'Ama, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti a Roma, sono finiti nei guai dopo essere stati filmati mentre si concedevano una partita a briscola nella rimessa di via degli Alberini, in zona Ponte Mammolo. Peccato che la partitella a carte si sia svolta durante l'orario lavorativo, e l'azienda, dopo aver ricevuto la segnalazione da parte di un dipendente addetto al monitoraggio degli illeciti sul posto di lavoro, ha deciso di aprire nei loro confronti un procedimento disciplinare. I tre dipendenti dell'Ama, infatti, rischiano ora una sospensione dai 3 ai 5 giorni e, qualora dovessero ripetersi ulteriori illeciti, potrebbero rischiare il licenziamento. Il video arriva all'indomani di un altro episodio, riportato da Il Messaggero, che ...

