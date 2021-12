Roma, controlli alla Stazione Termini: 8 denunce, multe per oltre 15.000 euro (FOTO) (Di domenica 19 dicembre 2021) Continuano i controlli a opera dei militari dell’Arma dei Carabinieri. Nelle ultimi ore sono state 8 le persone denunciate, alcune per aver violato il divieto di accesso all’area della Stazione Termini, altre per la vendita abusiva. L’attività svolta dai militari è stata voluta per scoraggiare fenomeni di illegalità diffusa e di degrado e per garantire la libera fruibilità ai numerosi turisti in transito, ha visto la partecipazione di decine di militari che hanno passato al setaccio le aree antistanti il principale scalo ferroviario capitolino, piazza dei Cinquecento e le vie che si snodano intorno al perimetro della Stazione. Leggi anche: Rapina choc a Roma: entrano in un bar armati di pistola e bastoni e aggrediscono il titolare controlli a Stazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 19 dicembre 2021) Continuano ia opera dei militari dell’Arma dei Carabinieri. Nelle ultimi ore sono state 8 le persone denunciate, alcune per aver violato il divieto di accesso all’area della, altre per la vendita abusiva. L’attività svolta dai militari è stata voluta per scoraggiare fenomeni di illegalità diffusa e di degrado e per garantire la libera fruibilità ai numerosi turisti in transito, ha visto la partecipazione di decine di militari che hanno passato al setaccio le aree antistanti il principale scalo ferroviario capitolino, piazza dei Cinquecento e le vie che si snodano intorno al perimetro della. Leggi anche: Rapina choc a: entrano in un bar armati di pistola e bastoni e aggrediscono il titolare...

