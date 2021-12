Roma | auto si schianta contro un albero | morte le giovani figlie di un giornalista L’ultimo video

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 19 dicembre 2021) Grave incidente stamattina, intorno alle 5.30, in via Cilicia a. Due ragazze di 23 e 19 anni, a bordo di una Peugeot 307, sononello schianto tra l’e un. Sul posto sono intervenute numerose pattuglie della Polizia Locale con il Gruppo VI Torri, a cui sono affidate le attività di indagine, tuttora in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. In ausilio diverse unità dei Gruppi di zona. E’ l’ennesima tragedia di viabilità aAntonella e Lorena Flores Chevez Le vittime sono Antonella e Lorena Flores Chevez, la prima era al volante. Le due ragazze eranodi unboliviano da anni residente a. “La famiglia ...