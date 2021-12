(Di domenica 19 dicembre 2021) E'sano e salvo in una casa della capitale afghana il bambino di sei mesi che i genitori avevano consegnato ad un marine americano all'diperché lo mettesse in salvo nei giorni concitati della fuga...

Advertising

Agenzia_Ansa : E' stato ritrovato il neonato scomparso dopo essere stato affidato ai marines all'aeroporto di Kabul. Secondo Time… - SkyTG24 : Afghanistan, Times: “Ritrovato neonato affidato ai marines all’aeroporto di Kabul” - Corriere : Ritrovato il neonato affidato ai soldati Usa durante l’evacuazione da Kabul e poi scomparso - telodogratis : Ritrovato il neonato scomparso dopo essere stato affidato ai marines all’aeroporto di Kabul - Penelope48a : RT @Spartaco67_: AFGHANISTAN Ritrovato Sohail, il neonato affidato a un marine e disperso nel caos del ritiro da Kabul. -

Ultime Notizie dalla rete : Ritrovato neonato

Il piccolo Sohail Ahmadi, ilafghano disperso da mesi dopo essere stato affidato dai genitori a un marine Usa all'... potrebbe essere stato. Secondo il Times, il bimbo sta per essere ...ilaffidato dai genitori ad un marines Usa all'aeroporto di Kabul Carica altri Link utili Terremoto in Lombardia di magnitudo 4.4, la scossa avvertita anche a Milano Capodanno in ...Le immagini di quel neonato affidato dai genitori disperati e in fuga da Kabul ai marines americani avevano fatto il giro del mondo. Uno scatto che rappresentava tutta la speranza di ritornare, un gio ...L'immagine di Sohail sollevato dai genitori oltre la recinzione dell'aeroporto avevano fatto il giro del mondo. Mesi di angoscia, oggi il lieto fine ...