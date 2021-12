Risultati e classifica Serie B: si sblocca il Parma, pari nel derby umbro (Di domenica 19 dicembre 2021) Risultati e classifica Serie B LIVE: tutti gli aggiornamenti della diciottesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla diciottesima giornata di Serie B che si svolgerà tra sabato 18 e lunedì 20 dicembre: tutti i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. Weekend di fuoco nel campionato cadetto che aprirà i battenti con il pomeriggio del sabato nel quale il Pisa viaggia verso Cosenza per mantenere il vantaggio sulle inseguitrici. Ma è la Calabria intera a cercare riscatto: la Reggina in quel di Como e il Crotone in casa contro il Pordenone. Domenica sarà poi il turno del Brescia in casa contro il Cittadella, mentre la sfida Benevento-Monza è stata rinviata per covid. Promette scintille invece l’atteso derby ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 dicembre 2021)B LIVE: tutti gli aggiornamenti della diciottesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla diciottesima giornata diB che si svolgerà tra sabato 18 e lunedì 20 dicembre: tutti i, lae i marcatori delle partite. Weekend di fuoco nel campionato cadetto che aprirà i battenti con il pomeriggio del sabato nel quale il Pisa viaggia verso Cosenza per mantenere il vantaggio sulle inseguitrici. Ma è la Calabria intera a cercare riscatto: la Reggina in quel di Como e il Crotone in casa contro il Pordenone. Domenica sarà poi il turno del Brescia in casa contro il Cittadella, mentre la sfida Benevento-Monza è stata rinviata per covid. Promette scintille invece l’atteso...

