Risultati e classifica Serie A live | Samp lenta | Toro di misura | ora Milan-Napoli

Leggi su calcionews24

(Di domenica 19 dicembre 2021): tutti gli aggiornamenti della diciottesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla diciottesima giornata diA che si svolgerà tra venerdì 17 e domenica 19 dicembre: i, lae i marcatori delle partite. Penultimo turno del girone d’andata che scatta dall’Olimpico con la sfida in “stato di crisi” tra Lazio e Genoa, prima del testacoda per eccellenza che vedrà l’Inter all’Arechi. Sabato si parte con il botto e un Atalanta-Roma che promette spettacolo, mentre Juve e Cagliari non possono fallire i rispettivi appuntamenti notturni. Domenica sarà poi un lento carburare tra centro e bassaprima del big match di San Siro tra ...