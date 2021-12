Rinviata la manifestazione “Birra in B…rocca”

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 19 dicembre 2021) La Società di Gestione del Castello Arechi e l’agenzia di eventi Mestieri e Sapori comunicano il rinvio a data da destinarsi dellain”, originariamente prevista dal 22 al 24 Dicembre. La decisione, arriva sulla base dell’ordinanza del Presidente della Regione Campania, che vieta lo svolgimento di eventi e manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento. Gli organizzatori, con senso di responsabilità, ringraziando comunque l’Ufficio di Gabinetto della Regione per la disponibilità alla verifica di fattibilità dell’evento al Castello di Arechi, con proposte di rimodulazione, hanno deciso di sospendere la kermesse in attesa di poter riprogrammare il tutto appena possibile. In ultimo, gli organizzatori fanno sapere che i biglietti acquistati in prevendita saranno “congelati” e resi ...