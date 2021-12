Riforma pensioni, sindacati domani a Palazzo Chigi: le richieste (Di domenica 19 dicembre 2021) Dopo lo sciopero generale di Cgil e Uil, la manifestazione organizzata dalla Cisl ieri a piazza Santi Apostoli, a Roma, domani pomeriggio tutti e tre i sindacati saranno a Palazzo Chigi per l’incontro con il governo e il premier Mario Draghi sulle pensioni. L’obiettivo è avviare la Riforma della legge Fornero e introdurre un sistema che consenta una maggiore flessibilità. RICALCOLO CONTRIBUTIVO INIQUO: TAGLIARE OLTRE 30% – Il ricalcolo contributivo della pensione, ipotesi presa a riferimento da commentatori o esperti nel dibattito in corso sulla Riforma previdenziale, produrrebbe un taglio importante e iniquo, che potrebbe arrivare a superare il 30% dell’assegno lordo. È quanto emerge dall’Analisi dell’Osservatorio Previdenza della Cgil nazionale e della Fondazione Di ... Leggi su quifinanza (Di domenica 19 dicembre 2021) Dopo lo sciopero generale di Cgil e Uil, la manifestazione organizzata dalla Cisl ieri a piazza Santi Apostoli, a Roma,pomeriggio tutti e tre isaranno aper l’incontro con il governo e il premier Mario Draghi sulle. L’obiettivo è avviare ladella legge Fornero e introdurre un sistema che consenta una maggiore flessibilità. RICALCOLO CONTRIBUTIVO INIQUO: TAGLIARE OLTRE 30% – Il ricalcolo contributivo della pensione, ipotesi presa a riferimento da commentatori o esperti nel dibattito in corso sullaprevidenziale, produrrebbe un taglio importante e iniquo, che potrebbe arrivare a superare il 30% dell’assegno lordo. È quanto emerge dall’Analisi dell’Osservatorio Previdenza della Cgil nazionale e della Fondazione Di ...

Advertising

AdornatoAntonio : RT @romatoday: Pensioni: stangata in arrivo con il ricalcolo contributivo - romatoday : Pensioni: stangata in arrivo con il ricalcolo contributivo - PalermoToday : Pensioni: stangata in arrivo con il ricalcolo contributivo - CelesteTorino : @LaGentenon @chattie00 Peccato che quella fosse una riforma praticamente obbligata, per gli scempi commessi nei dec… - torob63 : La sicurezza sul lavoro, la riforma delle pensioni, queste dovrebbero essere le priorità del governo del PNRR, le a… -