Renzi: "La destra non ha un candidato per il Quirinale" (Di domenica 19 dicembre 2021) ROMA – Per l'elezione al Quirinale "la destra ha i numeri, ma non mi pare abbia una strategia né un candidato" Lo afferma il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un'intervista al quotidiano "La Nazione". "A gennaio spero che tutti arrivino con le idee più chiare", aggiunge l'ex premier. Cosa ne pensa di un possibile bis di Sergio Mattarella? "Lui lo ha sempre escluso e, conoscendolo, credo che non cambierà idea". Il giudizio di Renzi sul governo è "molto positivo" e auspica che acceleri "sulla terza dose" del vaccino anti Covid. L'articolo L'Opinionista.

