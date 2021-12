Renault - I grandi classici della Régie - FOTO GALLERY

(Di domenica 19 dicembre 2021) Nell'ambitonuova strategia di marketing e comunicazionetargata De Meo, la Losanga ha appena inaugurato The Originals, un museo virtuale che entro il 2022 dovrebbe ospitare ben 80 modelli riprodotti in 3D (al momento sono 21), accompagnati da schede informative, immagini statiche, suoni (clacson, portiere, ecc.) e molto altro. Per l'occasione, vi proponiamo nella nostra galleria d'immagini una selezione diLosanga, tra vetture storiche e youngtimer di grande successo, ma anche sportive di nicchia e altro ancora.

... Luca Santoro e Carmen, a bordo della loro Mitsubishi Lancer Evo IX, hanno primeggiato in R4. al via con Roberto Patriarca su unaClio Rs light. In classe N2 sesto posto di classe per ...È l' Alpine A110 , le cuidoti stradali hanno consentito al gruppodi aggiudicarsi la gara d'appalto indetta lo scorso giugno dal Ministero degli Interni transalpino. Il contratto, ...Il 2021 di Renault Italia si chiude con la presentazione dal vivo della nuova nata nella Casa della Losanga, la Mégane E-Tech Electric, un crossover di segmento C che nasce sulla piattaforma CMF-EV, o ...Raffaele Fusilli, nuovo numero uno di Renault Italia, è convinto che la tecnologia E-Tech possa mettere la Losanga in cima al mercato ...