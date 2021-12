Regione Campania, arriva l’ordinanza di De Luca: confermate tutte le restrizioni (Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stata emanata pochi minuti fa l’ordinanza del presidente della Regione Campania che conferma la stretta in vista delle imminenti festività natalizia. Confermato il divieto di svolgimento di feste ed eventi in sale da ballo e discoteche, del consumo di cibo e bevande nelle aree pubbliche e di ulteriori misure per prevenire il contagio da covid-19. Di seguito l’ordinanza completa: ORDINANZA n. 28-19.12.2021 L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stata emanata pochi minuti fadel presidente dellache conferma la stretta in vista delle imminenti festività natalizia. Confermato il divieto di svolgimento di feste ed eventi in sale da ballo e discoteche, del consumo di cibo e bevande nelle aree pubbliche e di ulteriori misure per prevenire il contagio da covid-19. Di seguitocompleta: ORDINANZA n. 28-19.12.2021 L'articolo proviene da Anteprima24.it.

