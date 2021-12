Reggio Calabria | truffe e falsi sui fondi antimafia | nove mesi di carcere all’ex presidente del “Museo della ‘ndrangheta”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 dicembre 2021) Per sei capi di imputazione è intervenuta la prescrizione. Per le accuse ancora perseguibili, truffa e falso, il Tribunale diha invece condannato adi(con pena sospesa e non menzione nel casellario giudiziario) l’exdel “” Claudio La Camera, in qualità di rappresentante legale pro-tempore dell’“Associazione Antigone – Osservatorio sulla ndrangheta”. Al centro del processo c’è il progetto “Criminal economies”, finanziato con circa 100mila euro dalla Regioneper l’organizzazione“Conferenza internazionale sulla confisca dei beni sequestrati alla criminalità organizzata transnazionale”. Secondo la Procura reggina guidata ...