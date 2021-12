Real Madrid-Cadice | le formazioni ufficiali

(Di domenica 19 dicembre 2021) Riportiamo ledimatch valido per la diciottesima giornata di Liga. Dirigerà l’incontro l’arbitro Santiago Jaime Latre. Calcio d’inizio ore 21:00 al Santiago Bernabeu di. Dopo il convincente successo nel derby di domenica scorsa, iltorna a giocare in casa, questa volta contro il modesto. Nonostante le assenze di Bale, Asensio, Marcelo e Rodrygo positivi al COVID, i Blancos partono comunque coi favori del pronostico. Gli uomini di Carlo Ancelotti proveranno a portare a casa l’ottava vittoria consecutiva per consolidare il primato e per aumentare il distacco dalle inseguitrici. Situazione non semplice per il. La squadra di Antonio Cervera occupa ...

Le formazioni ufficiali di- Cadice , match valido per la diciottesima giornata Liga 2021/2022 . Blancos in emergenza Covid - 19 e con tante assenze ma comodamente al primo posto in classifica. La squadra di ..."Ma potrei citare altre 25 squadre. Può andare via ma può anche restare" DORTMUND (GERMANIA) - "Tutti parlano di Erling Haaland. L'unica cosa che so per certo è anche anche ilè molto interessato a lui. Ma potrei citare altre 25 squadre". Hans - Joachim Watzke, amministratore delegato del Borussia Dortmund, conferma alla "Bild" che pure i blancos sono sulle ...Eden Hazard continua a non riuscire a soddisfare le aspettative generatesi al momento del suo passaggio al Real Madrid e, purtroppo per lui, il credito sia dei tifosi che del club è esaurito. Alla Ca ...Le formazioni ufficiali di Real Madrid-Cadice, match valido per la diciottesima giornata Liga 2021/2022. Blancos in emergenza Covid-19 e con tante assenze ma comodamente al primo posto in classifica.