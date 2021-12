Rasi: "Ci stiamo avvicinando alla zona arancione" (Di domenica 19 dicembre 2021) “Temo di sì, ci stiamo avvicinando, perché continua ad aumentare l’occupazione dei posti ospedalieri”. Così Guido Rasi, consulente scientifico del commissario straordinario per l’emergenza Covid Figliuolo, ha riposto alla domanda se l’Italia si sta avvicinando alla zona arancione durante la trasmissione ‘Mezz’ora in più‘.“E’ fondamentale dunque fare subito le terze dosi. I vaccini ci sono e la campagna sta procedendo bene ma - ha aggiunto - è una corsa contro il tempo”. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 19 dicembre 2021) “Temo di sì, ci, perché continua ad aumentare l’occupazione dei posti ospedalieri”. Così Guido, consulente scientifico del commissario straordinario per l’emergenza Covid Figliuolo, ha ripostodomanda se l’Italia si stadurante la trasmissione ‘Mezz’ora in più‘.“E’ fondamentale dunque fare subito le terze dosi. I vaccini ci sono e la campagna sta procedendo bene ma - ha aggiunto - è una corsa contro il tempo”.

