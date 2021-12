Rapina al benzinaio Ip di Via Irno

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 19 dicembre 2021) Arma in pugno hanno minacciato ildel distributore Ip di via. E’ accaduto nella tarda serata di ieri. Due persone, hanno fatto irruzione nell’area del distributore ed hanno minacciato ildi consegnare il contante. Il dipendente non aveva contanti con se. Forse la rabbia per il colpo andato male uno dei malviventi ha colpito l’uomo con il calcio della pistola. Subito dopo i due si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi di rito e raccolto la testimonianza delche è stato soccorso e trasportato in ospedale. Sono in corsoo le indagini Consiglia