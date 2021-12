Quota 102 | uscita anticipata degli edili e ceramisti | sulle pensioni si riapre il tavolo

Quota 102, uscita anticipata degli edili e ceramisti: sulle pensioni si (ri)apre il tavolo (Di domenica 19 dicembre 2021) Superare la legge Fornero e garantire più flessibilità in uscita, con la possibilità di andare in pensione da 62 anni o con 41 anni di contributi a prescindere dall’età, definire una pensione di garanzia per i giovani e riconoscere il lavoro di cura e delle le donne. Da queste proposte, alla base della piattaforma unitaria, Cgil, Cisl e Uil partono per intervenire sul sistema pensionistico e consentire di accedere prima alla pensione rispetto ai 67 anni attualmente previsti.Lunedì è attesa l’apertura del cantiere, con l’avvio del tavolo a Palazzo Chigi tra il governo con il premier Mario Draghi ed i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil. Sul tavolo anche l’Ape social. I margini per un ulteriore intervento sul fronte pensionistico nella legge di Bilancio sono stretti, ma dovrebbe trovare spazio una ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 19 dicembre 2021) Superare la legge Fornero e garantire più flessibilità in, con la possibilità di andare in pensione da 62 anni o con 41 anni di contributi a prescindere dall’età, definire una pensione di garanzia per i giovani e riconoscere il lavoro di cura e delle le donne. Da queste proposte, alla base della piattaforma unitaria, Cgil, Cisl e Uil partono per intervenire sul sistemastico e consentire di accedere prima alla pensione rispetto ai 67 anni attualmente previsti.Lunedì è attesa l’apertura del cantiere, con l’avvio dela Palazzo Chigi tra il governo con il premier Mario Draghi ed i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil. Sulanche l’Ape social. I margini per un ulteriore intervento sul frontestico nella legge di Bilancio sono stretti, ma dovrebbe trovare spazio una ...

