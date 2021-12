Quirinale, Renzi tenta la regia: 'Il centrodestra ha i numeri ma non il candidato' (Di domenica 19 dicembre 2021) Le carte per l'elezione del Quirinale "le dà il Parlamento, quindi tutti, la destra ma anche la sinistra. Ma serve un regista: l'altra volta il mio Pd aveva meno grandi elettori di quanti ne ha oggi ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 19 dicembre 2021) Le carte per l'elezione del"le dà il Parlamento, quindi tutti, la destra ma anche la sinistra. Ma serve un regista: l'altra volta il mio Pd aveva meno grandi elettori di quanti ne ha oggi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Matteo Renzi dice che per il Colle 'la destra ha i numeri ma non il candidato' ed esclude un b… - fattoquotidiano : RENZI PRONO ALLA DESTRA “Il Quirinale è cosa loro” [di Giacomo Salvini] - fattoquotidiano : Forza Italia Viva funziona: la Giunta s'inchina a Renzi e Cesaro. Prove per il Quirinale? - AppostaMi : Renzi:Per l'elezione al Quirinale 'la destra ha i numeri, ma non mi pare abbia una strategia né un candidato.A genn… - GiannettiMarco : RT @_DAGOSPIA_: QUIRINALE, RENZI: MATTARELLA HA SEMPRE ESCLUSO IL BIS E NON CAMBIERA' IDEA. LA DESTRA?NON HA I... -