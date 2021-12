Quirinale | Fratoianni a Meloni | ' patriota? Vogliono Capo Stato con tessera P2'

(Di domenica 19 dicembre 2021) Roma, 19 dic. (Adnkronos) - “Dalle parti del partito dell'on.usano spesso la parola, ma credo facciano molta confusione.un Presidente della Repubblica, come se ne esistesse uno che non lo sia, ma poi quello che designano invece delladell'Anpi aveva quella della P2.” Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola. “Sì dichiarano ogni giorno patrioti e poi stanno zitti e buoni - prosegue il leader di SI - di fronte alle multinazionali straniere che mandano a casa lavoratori e lavoratrici. Ma siamo davvero sicuri che sappiano cosa significhi?”, conclude polemico

Il Sannio Quotidiano

... ' Sulho raccolto, e ne sono felice, l'ok di tutti i segretari di partito che ho contattato uno per uno, daa Berlusconi. Tutti mi hanno chiesto ovviamente di attendere l'......siciliano il leader della Lega ha parlato in primis della partita del: 'Io ho raccolto l'impegno di tutti i segretari di partito, che ho contattato uno per uno, da Nicolaa ...Roma, 19 dic. “Dalle parti del partito dell'on. Meloni usano spesso la parola patriota, ma credo facciano molta confusione. Vogliono un Presidente della Repubbl ...di Nico Perrone Continua il tira e molla tra i partiti per decidere chi sarà il prossimo presidente della Repubblica. Oggi il leader della Lega, Matteo Salvini, a Palermo per il processo Open arms, in ...