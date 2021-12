Provincia, i consiglieri eletti dopo l’elezione di Buonopane (Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSulla base del numero dei voti ponderati ottenuti, pari a 47.980, è stato eletto Presidente della Provincia, l’avvocato Rizieri Buonopane. Nella sala consiliare “Pietro Foglia” di Palazzo Caracciolo la cerimonia di proclamazione del Presidente. Risultano eletti alla carica di consigliere Provinciale: per la lista “Irpinia Protagonista”, Francesco Mazzariello; per la lista “Proposta Civica per l’Irpinia”, Fausto Picone, Domenico Biancardi, Franco Di Cecilia, Girolamo Giaquinto e Giuseppe (detto Pino) Graziano; per la lista “Davvero Avellino”, Marino Sarno e Diego Guerriero; per la lista “Partito Democratico”, Costantino Giordano, Luigi D’Angelis, Caterina Lengua e Laura Cervinaro. Non ha ottenuto seggi la lista “Laboratorio Irpinia”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSulla base del numero dei voti ponderati ottenuti, pari a 47.980, è stato eletto Presidente della, l’avvocato Rizieri. Nella sala consiliare “Pietro Foglia” di Palazzo Caracciolo la cerimonia di proclamazione del Presidente. Risultanoalla carica di consiglierele: per la lista “Irpinia Protagonista”, Francesco Mazzariello; per la lista “Proposta Civica per l’Irpinia”, Fausto Picone, Domenico Biancardi, Franco Di Cecilia, Girolamo Giaquinto e Giuseppe (detto Pino) Graziano; per la lista “Davvero Avellino”, Marino Sarno e Diego Guerriero; per la lista “Partito Democratico”, Costantino Giordano, Luigi D’Angelis, Caterina Lengua e Laura Cervinaro. Non ha ottenuto seggi la lista “Laboratorio Irpinia”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

