Provincia, dopo il voto occasione per ripartire (Di domenica 19 dicembre 2021) Paragonarla al governo Draghi pare francamente un tantino eccessivo, ma col voto di ieri alla Cittadella dello Sport anche per la Provincia di Bergamo si apre, almeno nelle intenzioni, una fase istituzionale all’insegna della collaborazione tra le forze politiche. La vittoria di Pasquale Gandolfi, seppur scontata per un candidato presidente in corsa solitaria, dà all’ente di Via Tasso un vertice formalmente eletto, dopo il breve «interregno» seguito alla decadenza di Gianfranco Gafforelli. I volti che lo affiancheranno in Consiglio Provinciale si conosceranno in modo definitivo oggi, dal momento che lo spoglio si è concluso nella notte. Ma lo scenario, pur con alcuni distinguo, lascia intravedere una «pax» allargata. Che inizialmente non ha mancato di suscitare punti di domanda, mal di pancia sotterranei e qualche ... Leggi su ecodibergamo (Di domenica 19 dicembre 2021) Paragonarla al governo Draghi pare francamente un tantino eccessivo, ma coldi ieri alla Cittadella dello Sport anche per ladi Bergamo si apre, almeno nelle intenzioni, una fase istituzionale all’insegna della collaborazione tra le forze politiche. La vittoria di Pasquale Gandolfi, seppur scontata per un candidato presidente in corsa solitaria, dà all’ente di Via Tasso un vertice formalmente eletto,il breve «interregno» seguito alla decadenza di Gianfranco Gafforelli. I volti che lo affiancheranno in Consigliole si conosceranno in modo definitivo oggi, dal momento che lo spoglio si è concluso nella notte. Ma lo scenario, pur con alcuni distinguo, lascia intravedere una «pax» allargata. Che inizialmente non ha mancato di suscitare punti di domanda, mal di pancia sotterranei e qualche ...

Ultime Notizie dalla rete : Provincia dopo Covid oggi Russia, ancora mille morti al giorno ...giornaliere che si sta registrando nelle ultime settimane dopo il picco tra ottobre e novembre. Mosca ha il maggior numero di casi, 3013 , seguita da San Pietroburgo, 1995, e poi dalla provincia di ...

Consiglio provinciale, il centrosinistra perde la maggioranza ... prevista nelle prossime ore, sono questi gli esiti dello scrutinio che si è tenuto ieri sera dopo ... che passa da 3 a 6, mentre alla compagine di centrosinistra 'Democratici e Civici per la Provincia ...

Province alla riscossa: dopo il voto più funzioni (e tornano gli assessori) Il Sole 24 ORE Provincia di Macerata, Parcaroli nuovo Presidente Sandro Parcaroli è il nuovo presidente della provincia di Macerata. Succede ad Antonio Pettinari. Lo spoglio è avvenuto questa mattina e dopo le 10,30 circa è arrivata l’ufficialità con il Sindaco di ...

Covid, muore a 53 anni poco dopo il padre La donna e l’anziano genitore erano ricoverati in due diversi ospedali. Corre il contagio: numeri da zona rossa in provincia ...

