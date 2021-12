Provincia di Brindisi, vince il centrosinistra Lo scrutinio in giornata (Di domenica 19 dicembre 2021) Sono Giovanni Barletta, sindaco di Villa Castelli, e Toni Matarrelli, primo cittadino di Mesagne, rispettivamente, con un valore di 11.208 di voto calcolato e 37 voti validi e 10.044 di voto calcolato e 38 voti validi, i candidati maggiormente suffragati alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Brindisi. Il centrosinistra mantiene la maggioranza conquistando al termine dello spoglio effettuato in mattinata otto seggi con la lista Provincia unita e democratica. Oltre a Barletta e Matarrelli, entrano a far parte dell’assise Valentina Fanigliulo, Elio Ciccarese, Angelo Marasco, Giuseppe Ventrella, Cosimo Tardio e Antonia Baccaro. Centrodestra all’opposizione con Massimiliano Oggiano, Giuseppe Bagnulo, Francescoantonio Conte (Fratelli d’Italia) e Michele Tommaso Lariccia (Forza Italia, Lega, ... Leggi su noinotizie (Di domenica 19 dicembre 2021) Sono Giovanni Barletta, sindaco di Villa Castelli, e Toni Matarrelli, primo cittadino di Mesagne, rispettivamente, con un valore di 11.208 di voto calcolato e 37 voti validi e 10.044 di voto calcolato e 38 voti validi, i candidati maggiormente suffragati alle elezioni per il rinnovo del Consigliole di. Ilmantiene la maggioranza conquistando al termine dello spoglio effettuato in mattinata otto seggi con la listaunita e democratica. Oltre a Barletta e Matarrelli, entrano a far parte dell’assise Valentina Fanigliulo, Elio Ciccarese, Angelo Marasco, Giuseppe Ventrella, Cosimo Tardio e Antonia Baccaro. Centrodestra all’opposizione con Massimiliano Oggiano, Giuseppe Bagnulo, Francescoantonio Conte (Fratelli d’Italia) e Michele Tommaso Lariccia (Forza Italia, Lega, ...

