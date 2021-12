Provincia di Arezzo, il centrodestra unito trionfa ancora dopo 70 anni di dominio della sinistra (Di domenica 19 dicembre 2021) La Provincia di Arezzo ha il suo nuovo Consiglio. Il centrodestra ha vinto con il 51,65% dei voti, mentre il centrosinistra ha ottenuto il 41,5% del Centrosinistra: la lista Patto civico Intra Tevere et Arno ha preso il 7,83. Alla lista “Comuni per la Provincia” spettano 6 seggi: Nicola Carini (Fratelli d’Italia, nella foto), Santoni Cinzia, Del Barba Matteo, Palazzo Simon Pietro, Rosini Marco, Chieli Laura. Per la lista “Patto civico – Intra Tevere et Arno” eletta Scarnicci Stella. Alla “Centrosinistra per Arezzo” vanno 5 seggi: De Palma Maria (la più votata), Spadaccio Elena, Ausilio Michele, Vaccari Valentina, Valoriani Loriana. L’affluenza definitiva è stata del 90,10 per cento: hanno votato 446 aventi diritto su 495. Provincia ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 19 dicembre 2021) Ladiha il suo nuovo Consiglio. Ilha vinto con il 51,65% dei voti, mentre il centroha ottenuto il 41,5% del Centro: la lista Patto civico Intra Tevere et Arno ha preso il 7,83. Alla lista “Comuni per la” spettano 6 seggi: Nicola Carini (Fratelli d’Italia, nella foto), Santoni Cinzia, Del Barba Matteo, Palazzo Simon Pietro, Rosini Marco, Chieli Laura. Per la lista “Patto civico – Intra Tevere et Arno” eletta Scarnicci Stella. Alla “Centroper” vanno 5 seggi: De Palma Maria (la più votata), Spadaccio Elena, Ausilio Michele, Vaccari Valentina, Valoriani Loriana. L’affluenza definitiva è stata del 90,10 per cento: hanno votato 446 aventi diritto su 495....

