“Proposta indecente” dai sindaci Pd | Green pass per gli studenti Meloni | irricevibile Giù le mani dai ragazzi

(Di domenica 19 dicembre 2021) Contrordine compagni: arriva la “” deidel Pd sulper gli. E Giorgiafa sentire subito la sua voce: «. Discriminatoria. Inaccettabile. Giù ledai bambini e dai»… Già, perché da Sala a Nardella,ando per Lepore e Manfredi, insieme a un centinaio di colleghi, provano a forzare la mano a governo e ministro Bianchi: e chiedono l’estensione delaglidelle scuole di ogni ordine e grado. Ma il certificato verde di rigore per gli alunni delle elementari e delle medie, e per glidelle superiori, invocato con un coupe de theatre messo ...

Advertising

JuanPD85663158 : Proposta Indecente. - maujump1 : @maryrose_ds Proposta indecente ?? - luciannribeiro : RT @Meteflixgay: Proposta indecente ?? @pedropampelo @klebermatta - gchloeallagher : @xscarlyyy posso farti una proposta indecente? - MieleDitiglio : @lucyl21_ Sembra che il caro fratellastro sappia vita morte e miracoli , cioè tutti i segreti ???????? le farà una proposta indecente ???????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Proposta indecente

Il Napoli Online

"Sono single, ecco che uomo voglio": ladi Ilona Staller, chi si candida"Facciamo...?": Veronica Gentili, la '' a pochi minuti dalla diretta - GuardaEra una proposta indecente. Insostenibile, specie per un paese come l’Italia che ha la caratteristica di avere uno dei più alti numeri di proprietari di case. Per di più costruite in un periodo storic ...Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Salvini mi ha mandato un messaggino per dirmi di sentirci dopo la manovra. Ma discutiamo di che cosa visto che Salvini continua a dire Berlusconi, poi c'è Letta che dice..