Programmi TV di stasera, domenica 19 dicembre 2021. Aurora Ramazzotti ospite di mamma Michelle per la finale di 'All Together Now'

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti 

Rai1, ore 20.35: Soliti Ignoti – Il Ritorno – Speciale Telethon 
In diretta dal Teatro delle Vittorie Amadeus conclude la maratona televisiva per la ricerca contro le malattie genetiche rare, con i personaggi famosi in studio come concorrenti d'eccezione. Marco Mengoni si esibirà live nel corso della serata sulle note di "Cambia un Uomo", il brano estratto dal nuovo album "Materia". Tra i personaggi che si sfideranno per aggiudicarsi un montepremi, che sarà interamente devoluto a Telethon, ci saranno Diana Del Bufalo, Fabio De Luigi, Christian De Sica, Giovanna Civitillo, Rita Dalla Chiesa e gli Arteteca. 

Rai2, ore 21.00: NCIS Los Angeles – 1^ TV 
12×18 Igor vs Igor: Il ritrovamento di un delfino morto sulla spiaggia con un dispositivo elettronico riconducibile alla Marina russa, mette in allerta ...

