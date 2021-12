Probabili formazioni Verona-Fiorentina, diciannovesima giornata Serie A 2021/2022 (Di domenica 19 dicembre 2021) Le Probabili formazioni di Verona-Fiorentina, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2021/2022. Si chiude il girone d’andata e anche l’anno solare di queste due squadre che, limitatamente alla stagione in corso, possono ritenersi soddisfatte fin qui. Ma una vittoria potrebbe regalare un sorriso in più. Appuntamento fissato per le ore 18.30 di mercoledì 22 dicembre, di seguito le possibili scelte dei due tecnici. QUI Verona – Ultimo sforzo per i titolarissimi prima delle vacanze. E dunque in avanti ecco Simeone con alle sue spalle Barak e Caprari. Dalla panchina Lasagna. QUI Fiorentina – Sottil cerca spazio in avanti, ma dovrebbero essere confermati Callejon e Gonzalez sugli esterni, con ... Leggi su sportface (Di domenica 19 dicembre 2021) Ledi, match valido per ladi. Si chiude il girone d’andata e anche l’anno solare di queste due squadre che, limitatamente alla stagione in corso, possono ritenersi soddisfatte fin qui. Ma una vittoria potrebbe regalare un sorriso in più. Appuntamento fissato per le ore 18.30 di mercoledì 22 dicembre, di seguito le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Ultimo sforzo per i titolarissimi prima delle vacanze. E dunque in avanti ecco Simeone con alle sue spalle Barak e Caprari. Dalla panchina Lasagna. QUI– Sottil cerca spazio in avanti, ma dovrebbero essere confermati Callejon e Gonzalez sugli esterni, con ...

