Probabili formazioni Inter-Torino, diciannovesima giornata Serie A 2021/2022 (Di domenica 19 dicembre 2021) Le Probabili formazioni di Inter-Torino, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2021/2022. Alle ore 18.30 di mercoledì 22 dicembre si chiude l’anno trionfale dei campioni d’Italia nonché capolista di questo campionato. Occhio però ai granata che, seppur non eccezionali in trasferta, possono mettere in difficoltà chiunque. Chi vincerà? Andiamo a scoprire le possibili scelte dei due tecnici. QUI Inter – Solito turnover ragionato per Inzaghi, l’unico ballottaggio concreto è quello tra Perisic e Dimarco. In avanti con Dzeko c’è Lautaro. A sostituire Barella potrebbe essere Gagliardini. QUI Torino – Praet inamovibile in attacco, Pjaca con lui favorito su Brekalo con Sanabria unica punta ... Leggi su sportface (Di domenica 19 dicembre 2021) Ledi, match valido per ladi. Alle ore 18.30 di mercoledì 22 dicembre si chiude l’anno trionfale dei campioni d’Italia nonché capolista di questo campionato. Occhio però ai granata che, seppur non eccezionali in trasferta, possono mettere in difficoltà chiunque. Chi vincerà? Andiamo a scoprire le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Solito turnover ragionato per Inzaghi, l’unico ballottaggio concreto è quello tra Perisic e Dimarco. In avanti con Dzeko c’è Lautaro. A sostituire Barella potrebbe essere Gagliardini. QUI– Praet inamovibile in attacco, Pjaca con lui favorito su Brekalo con Sanabria unica punta ...

Advertising

leggoit : #MilanNapoli in diretta LIVE alle 20:45, probabili formazioni e dove vederla in tv - infoitsalute : Probabili formazioni Milan Napoli: le possibili scelte di Pioli - infoitsalute : SKY - Milan-Napoli, probabili formazioni, Theo convocato ma in dubbio, Zielinski c'è - infoitsport : LaLiga | Barcellona vs Elche, probabili formazioni e pronostico - infoitsport : Siviglia - Atletico Madrid: Pronostico, probabili formazioni e dove vederla in TV - Calcio d'Angolo -