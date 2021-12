PRIMAVERA – Rissa nel finale tra Napoli e Roma | l’accaduto

(Di domenica 19 dicembre 2021) Derby del Sole amaro per ladel, che si arrende allacon il risultato di 1-2 (51? rig. Riccardi, 57? Cioffi, 78? rig. Volpato). I giallorossi hanno battuto gli azzurri grazie ad un doppio calcio di rigore, ed è proprio dal secondo tiro dal dischetto che sono nate le polemiche. In occasione del fischio dell’arbitro ci sono state polemiche ed un duro scontro verbale tra Frustalupi e De Rossi, allenatori rispettivamente di. Al triplice fischio poi è divampato il tutto con il portiere dellaMastrantonio che all’uscita dal campo ha avuto uno scambio di battute abbastanza acceso provocando la panchina del. Da lì è poi scaturita unafuribonda all’ingresso delle due squadre nel tunnel degli ...

