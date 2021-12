Primavera | Frustalupi | “Vi spiego il motivo della rissa”

(Di domenica 19 dicembre 2021) Nicolò, allenatore del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni al terminepartita degli azzurrini contro i pari categoriaRoma. Di seguito quanto evidenziato: “Devo assolutamente fare i complimenti ai ragazzi, hanno fatto una partita eccezionale, la Roma nel primo tempo non ha neanche tirato in porta. Parliamosquadra più forte del campionato, lo ha dimostrato la classifica. Abbiamo avuto l’occasione del rigore, purtroppo il portiere è stato molto bravo. Abbiamo avuto l’occasione anche con Cioffi, potevamo passare in vantaggio. Devo fare i complimenti ai ragazzi, hanno fatto una partita ottima contro una squadra fuori categoria”.Napoli “Durante la partita c’è stato un fraintendimento perché loro hanno buttato fuori la palla, ...

Napoli - Roma del campionatotermina in rissa, gli azzurrini dihanno perso 1 - 2 la sfida casalinga. Una buona prova quella offerta dal Napoli, che però non è bastata per battere la Roma. Il clima ...PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ROMALe probabili formazioni di Napoli Roma, match che andrà in scena all' Arena Giuseppe Piccolo . Per il Napoli , Nicolòschiererà la ..."Peccato di non aver portato a casa neanche un punto dopo la miglior prestazione della stagione? Sì, devo fare assolutamente fare i complimenti ai ragazzi ...Napoli-Roma del campionato Primavera termina in rissa, gli azzurrini di Frustalupi hanno perso 1-2 la sfida casalinga.