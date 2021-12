Prende il via “Pomeriggio Cinque News”, anticipazioni di lunedì 20 dicembre (Di domenica 19 dicembre 2021) “Pomeriggio Cinque News” Prende il via da domani 20 dicembre condotto da Simona Branchetti, ecco i dettagli Domani, lunedì 20 dicembre, dalle ore 17.25 su Canale 5, Prende il via “Pomeriggio Cinque News”, programma di approfondimento targato VideoNews, condotto da Simona Branchetti, in onda dal lunedì al venerdì. Tante le notizie, i collegamenti, gli approfondimenti e gli ospiti per un’informazione in diretta precisa e puntale. Leggi anche –> pierpaolo pretelli gli auguri speciali per i fan la reazione di giulia video “Pomeriggio Cinque” con Barbara d’Urso tornerà in onda dopo le festività, lunedì 17 gennaio ... Leggi su 361magazine (Di domenica 19 dicembre 2021) “il via da domani 20condotto da Simona Branchetti, ecco i dettagli Domani,20, dalle ore 17.25 su Canale 5,il via “”, programma di approfondimento targato Video, condotto da Simona Branchetti, in onda dalal venerdì. Tante le notizie, i collegamenti, gli approfondimenti e gli ospiti per un’informazione in diretta precisa e puntale. Leggi anche –> pierpaolo pretelli gli auguri speciali per i fan la reazione di giulia video “” con Barbara d’Urso tornerà in onda dopo le festività,17 gennaio ...

Advertising

petergomezblog : Transizione energetica, l’Italia si prende 5 anni in più su furgoni e veicoli commerciali. Ambientalisti: “Ministri… - TWINSSEBASTIANI : ULTIMO QUARTO SUPER OZZANO SI PRENDE IL DERBY - 19.12.2021 - La Sinermatic vince il Derby della Via Emilia contro I… - 361_magazine : - biss_love : #NewProfilePic Questo è un periodo dove ogni cosa prende una Forma Differente . Solo i nostri occhi e il Nostro Cuo… - yogurtellina : @bravalfio @angelo_falanga ma se non le ha prese da tempo le distanze non le prende più.. sono andate via le vere p… -