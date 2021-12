Preghiamo oggi 19 dicembre la Madonna del Carmelo di Santiago | Potente mediatrice di grazie (Di domenica 19 dicembre 2021) È un’antica e forte devozione che risale a quando dei religiosi dell’ordine agostiniano, portarono una sua immagine in quel luogo da Lei benedetto. Gli stessi comandanti dell’Esercito dovettero riconoscere la sua Potente intercessione. Anche Papa Francesco incoronò la Madonna del Carmen, il 18 Gennaio 2018, durante la sua visita apostolica nel Paese. La devozione mariana L'articolo Preghiamo oggi 19 dicembre la Madonna del Carmelo di Santiago Potente mediatrice di grazie proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 19 dicembre 2021) È un’antica e forte devozione che risale a quando dei religiosi dell’ordine agostiniano, portarono una sua immagine in quel luogo da Lei benedetto. Gli stessi comandanti dell’Esercito dovettero riconoscere la suaintercessione. Anche Papa Francesco incoronò ladel Carmen, il 18 Gennaio 2018, durante la sua visita apostolica nel Paese. La devozione mariana L'articolo19ladeldidiproviene da La Luce di Maria.

