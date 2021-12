Pomezia | brutto incidente sulla via del Mare | 4 feriti FOTO

(Di lunedì 20 dicembre 2021)questa sera poco dopo le 22:00via del, all’altezza del civico 5, a, a pochi metri dal bivio con via Pontina, nei pressi della banca Intesa San Paolo. Due auto – una Mercedes Classe B e una Fiat 600 – si sono scontrate, provocando il ferimento di 4 persone. Grave: 4Secondo le prime ricostruzioni, la Mercedes proveniva dai Castelli e viaggiava in direzione Torvaianica, mentre la Fiat 600, che percorreva via delverso il bivio, stava svoltando per entrare nel parcheggio del fast food che si trova sul lato opposto. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e tre pattuglie dei carabinieri. Le persone ferite sono state trasportate due al pronto soccorso ...

