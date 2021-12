Polizia penitenziaria | concorso per 411 allievi Vice Ispettori

(Di domenica 19 dicembre 2021) C’è un nuovo bando indetto dal Dipartimento dell’Amministrazione– Direzione Generale del Personale e delle Risorse. La procedura prevede il reclutamento di 411, un’opportunità rivolta sia alle donne che agli uomini (378 uomini e 33 donne). REQUISITI RICHIESTI E COME CANDIDARSI – Di questi 411 posti messi in palio perL'articolo

matteosalvinimi : Incredibile video postato oggi (e poi rimosso) da un detenuto che, all’interno di una cella, mostra orgoglioso un o… - occhio_notizie : Botte da orbi durante le visite tra detenuti e familiari al carcere di Avellino. La denuncia del Sindacato Autonomo… - PQuerela : @ClaudioCapora10 @matteosalvinimi Vada a cercarsi le dichiarazioni di Salvini dopo le accuse alla polizia penitenziaria. - Scisciano : Santa Maria Capua Vetere, #Carceri: Di Giacomo (S.PP.), con il “processo del secolo” mettere un freno a campagna d’… - fiko_tm : @SimoNetOnTheNet No ma qnd vengono in ospe son tranquillissimi, poi son guardati a vista dalla polizia penitenziari… -

Ultime Notizie dalla rete : Polizia penitenziaria

Calogero Tessitore, con il quale abbiamo anche da alcuni anni stipulato un protocollo d'intesa, gli educatori Domenico Speranza, Lorenzo Federico e tutto il personale dellache ...Ma poi, come denuncia il Sindacato Autonomosappe, è andata in scena una giornata di ordinaria follia. Ricostruisce gli eventi Emilio Fattorello, segretario nazionale per la ...Giornata di ordinaria follia ieri nel carcere di Avellino, come denuncia il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe. Ricostruisce gli eventi Emilio Fattorello, segretario nazionale per la Campa ...Carenza organica nei vari ruoli. “La carenza organica ha raggiunto indici allarmanti, su un organico previsto di 1800 agenti ne sono presenti in regione poco meno di 1300 con un ...