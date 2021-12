"Politica commissariata, Mario Draghi premier dopo il 2023": Italia blindata e addio democrazia, voci a Palazzo (Di domenica 19 dicembre 2021) Le intenzioni di Draghi riguardo al Quirinale sono il segreto di Pulcinella. Non è questione di narcisismo o di particolare ambizione, è sufficiente appartenere alla categoria degli esseri umani, cosa che anche il supereroe di Palazzo Chigi è. Diamo pertanto per scontato che Super Mario non disdegni di succedere a Mattarella, come incasso immediato per aver rabberciato un po' l'Italia nonché come coronamento alla propria stellare carriera. Si dice in giro che l'aspirazione sia ardua da concretizzare perché i tre quarti dei parlamentari attuali non saranno rieletti e la permanenza del banchiere alla presidenza del Consiglio è l'unica garanzia che questa truppa circense ha di intascarsi un altro anno di regale stipendio. I migliori amici di Draghi, banchieri, alta finanza, industriali e imprenditori lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Le intenzioni diriguardo al Quirinale sono il segreto di Pulcinella. Non è questione di narcisismo o di particolare ambizione, è sufficiente appartenere alla categoria degli esseri umani, cosa che anche il supereroe diChigi è. Diamo pertanto per scontato che Supernon disdegni di succedere a Mattarella, come incasso immediato per aver rabberciato un po' l'nonché come coronamento alla propria stellare carriera. Si dice in giro che l'aspirazione sia ardua da concretizzare perché i tre quarti dei parlamentari attuali non saranno rieletti e la permanenza del banchiere alla presidenza del Consiglio è l'unica garanzia che questa truppa circense ha di intascarsi un altro anno di regale stipendio. I migliori amici di, banchieri, alta finanza, industriali e imprenditori lo ...

smartcello : @MichelePadova16 @apileri73 @fattoquotidiano Basta con queste balle!!! La discarica tocca al comune! Somariiiii!!!!… - Gesefi_onlus_it : RT @DiegoFusaro: A sinistra, un ex banchiere Rothschild. A destra, un ex banchiere Goldman Sachs. La politica commissariata dai banchieri.… - giorgioraviola : Non è che Draghi sappia comandare, è che nessuno sa rispondere, subiscono tutti senza opporsi. La politica è commissariata. - sandroscipio : Sotto tutela: La politica incapace commissariata a data da destinarsi via @@adhocnews -

Ultime Notizie dalla rete : Politica commissariata Elezioni provinciali Bat: 4 i consiglieri andriesi eletti I risultati, dopo le votazioni dei sindaci e dei consiglieri comunali delle città della Bat (esclusa Barletta poiché commissariata), vedono l'assegnazione di 8 consiglieri al centrosinistra e 4 al ...

Mafia, sciolto un comune al mese: come migliorare una legge necessaria Continua con la sua 22esima puntata la rubrica " Politica resiliente " curata da Avviso Pubblico, l'... In Calabria, la cui sanità è commissariata da oltre un decennio, ben due Aziende Sanitarie ...

Draghi sempre da lode ma è anche un limite LA NAZIONE Il 21 dicembre 1958 Charles de Gaulle divenne presidente della Repubblica francese. Il 21 dicembre 1958 Charles de Gaulle divenne presidente della Repubblica francese. In un periodo in cui la nostra politica sembra commissariata, e il Parlamento affievolito, vale la pena ...

Consorzi, ecco i commissari NUORO. I due Consorzio per la pubblica lettura Satta e per gli studi universitari di Nuoro hanno i loro commissari liquidatori. Ieri sera la giunta regionale ha nominato, su proposta del presidente Ch ...

