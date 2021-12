Placebo al Mediolanum Forum!

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 19 dicembre 2021) Placebo, il duo inglese formato da Brian Molko e Stefan Olsdal annuncia un nuovo show in Italia. Dopo la data estiva di Mantova del prossimo anno, la band arriva a Milano per un secondo appuntamento il 27 ottobre 2022 alForum. Dopo nove anni di attesa dall’ultimo album, Loud Like Love, finalmente i Placebo sono pronti a tornare con il nuovo e attesissimo disco Never Let Me Go in uscita il 25 marzo 2022. Anticipato dal primo singolo Beautiful James, “una canzone gioiosa e celebrativa”, oggi viene pubblicato il secondo estratto dal nuovo lavoro chiamato Surrounded By Spies. “Ho iniziato a scrivere questo testo quando ho scoperto che i vicini mi stavano spiando per conto di qualcuno con un piano folle. Poi ho iniziato a riflettere sui mille modi in cui la nostra privacy è stata compromessa e ci è stata del tutto tolta con l’introduzione delle telecamere a ...