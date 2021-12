Pioli: «Giroud era a terra, non ostacolava Juan Jesus. Mi dispiace, meritavamo almeno di non perdere» (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta riportata in casa contro il Napoli. «Non siamo stanchi, stasera lo abbiamo dimostrato, abbiamo fatto una partita aggressiva e intensa, tra le migliori del campionato contro una squadra di grande qualità di palleggio, abbiamo recuperato tanti palloni, dal punto di vista delle energie la squadra mi è piaciuta, ci è mancata la giocata vincente, qualche passaggio perso banalmente nel primo tempo, ma non la condizione fisica. Sarebbe più facile dire che abbiamo speso tanto nel corso della stagione, dare la colpa agli infortunati, ma non è vero, è una delle partite più belle dell’anno del Milan. Non dovevamo prendere quel gol su palla inattiva, ma la volontà della squadra si è vista, abbiamo fatto una fase difensiva quasi sempre nella metà campo del Napoli, abbiamo giocato una partita ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il tecnico del Milan, Stefano, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta riportata in casa contro il Napoli. «Non siamo stanchi, stasera lo abbiamo dimostrato, abbiamo fatto una partita aggressiva e intensa, tra le migliori del campionato contro una squadra di grande qualità di palleggio, abbiamo recuperato tanti palloni, dal punto di vista delle energie la squadra mi è piaciuta, ci è mancata la giocata vincente, qualche passaggio perso banalmente nel primo tempo, ma non la condizione fisica. Sarebbe più facile dire che abbiamo speso tanto nel corso della stagione, dare la colpa agli infortunati, ma non è vero, è una delle partite più belle dell’anno del Milan. Non dovevamo prendere quel gol su palla inattiva, ma la volontà della squadra si è vista, abbiamo fatto una fase difensiva quasi sempre nella metà campo del Napoli, abbiamo giocato una partita ...

