Pil Italia 2021, von der Leyen: “Cresce come non mai” (Di domenica 19 dicembre 2021) Il Pil dell’Italia Cresce come non mai. “Finalmente stiamo invertendo la rotta” ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo all’inaugurazione del centunesimo anno accademico dell’Università Cattolica a Milano. “Grazie alla solidarietà europea e alla capacità dell’Italia di gestire efficacemente la pandemia, l’economia Italiana sta Crescendo più in fretta che in qualunque altro momento dall’inizio di questo secolo. Il Pil Italiano ritornerà ai livelli pre-crisi già entro la metà del prossimo anno – in tempo per le lauree dei più grandi tra di voi”. “Gli ordinativi sono in crescita e le imprese sono alla ricerca di personale – ha aggiunto -. Negli ultimi anni non ci sono mai state così tante offerte di lavoro. E ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 19 dicembre 2021) Il Pil dell’non mai. “Finalmente stiamo invertendo la rotta” ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der, intervenendo all’inaugurazione del centunesimo anno accademico dell’Università Cattolica a Milano. “Grazie alla solidarietà europea e alla capacità dell’di gestire efficacemente la pandemia, l’economiana stando più in fretta che in qualunque altro momento dall’inizio di questo secolo. Il Pilno ritornerà ai livelli pre-crisi già entro la metà del prossimo anno – in tempo per le lauree dei più grandi tra di voi”. “Gli ordinativi sono in crescita e le imprese sono alla ricerca di personale – ha aggiunto -. Negli ultimi anni non ci sono mai state così tante offerte di lavoro. E ...

Advertising

kim__bianco : @MediasetTgcom24 Buffonate. L'italia ha avuto il peggior calo del PIL nel 2020. Ovvio che ci sia stato un rimbalzo… - SalvatoreMaior3 : RT @ilmessaggeroit: Von der Leyen: «Italia cresce come non mai, Pil a livelli pre-crisi già a metà 2022» - Perla19733917 : RT @GPuranga: @Gio19113439 @Perla19733917 In CINA hanno esattamente la metà del pil procapite dell’Italia, sono ricchi la metà dell’Italia,… - infoitinterno : Von der Leyen: «Italia cresce come non mai, Pil a livelli pre-crisi già a metà 2022» - giuliabottini : PLa Stampa: Pil Italia: romeni, albanesi e marocchini valgono il 9,5%. -