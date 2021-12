Petagna | “Ibrahimovic? In passato sono stato fortunato a poterlo fare! Dobbiamo sentire tutti il Vesuvio dentro di noi”

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 19 dicembre 2021)ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN, durante il prepartita di Milan-Napoli, qui le sue dichiarazioni: “Ibra? Stiamo parlando di uno degli attaccanti più forti dii tempi, ho avuto l’onore di fare qualche allenamento con lui quando ero al Milan”.Milan Napoli “di noi?avercelo, siamo qui per far gioire i nostri tifosi”.è un ex della gara, in quanto nella stagione 13/14 ha disputato tre presenze in prima squadra. Il centravanti italiano ha anche disputato una presenza, con gol, nel Trofeo Tim in maglia rossonera.