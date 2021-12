Perché è finita tra Monica Bellucci e l’attore Vincent Cassel: “L’ho lasciato io” (Di domenica 19 dicembre 2021) Dopo 18 anni d’amore e due figli, Monica Bellucci e Vincent Cassel hanno annunciato il loro divorzio nell’agosto 2013. È stata l’attrice italiana a prendere la decisione di separarsi. Anni dopo, rivela Perché ha scelto di porre fine al suo matrimonio. Lo ha fatto infatti soltanto nel 2019, ben sei anni dopo la separazione. Sono stati a lungo una delle coppie più glamour del cinema francese. Monica Bellucci e Vincent Cassel si sono conosciuti nel 1995, sul set di L’Appartement. È l’inizio di una storia d’amore durata 18 anni. La coppia ha detto sì quattro dopo, nel 1999, e da questa unione sono nate due figlie. Si tratta infatti di Deva Cassel – che a 14 anni si è lanciata nella carriera di modella come sua madre – e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 dicembre 2021) Dopo 18 anni d’amore e due figli,hanno annunciato il loro divorzio nell’agosto 2013. È stata l’attrice italiana a prendere la decisione di separarsi. Anni dopo, rivelaha scelto di porre fine al suo matrimonio. Lo ha fatto infatti soltanto nel 2019, ben sei anni dopo la separazione. Sono stati a lungo una delle coppie più glamour del cinema francese.si sono conosciuti nel 1995, sul set di L’Appartement. È l’inizio di una storia d’amore durata 18 anni. La coppia ha detto sì quattro dopo, nel 1999, e da questa unione sono nate due figlie. Si tratta infatti di Deva– che a 14 anni si è lanciata nella carriera di modella come sua madre – e ...

Advertising

redlipon : RT @ciottololiquido: Il giochino degli insegnanti no-vax, a thread: - in servizio fino al 20 - il 20 presentano la carta della prenotazione… - theofficialcala : Comincio a credere sia solo per continuare a prolungare stati d’emergenza ingiustificati (perché dopo due anni devi… - H3LLKSJ : La campagna di Halo Infinite penso sia una delle più difficili ed impegnative che abbia mai giocato dopo quella di… - ArteSalvatoreVa : RT @Mereditella: Sono una #novax perché ho un d-dimero a 960 e non mi esentano. L'ho scoperto per caso, essendomi impuntata a eseguire scre… - focumeu_ : @AlessioDeLorenz @banijaystudios @RaiUno Pin un personaggio pazzesco, a cui voglio molto bene.Tu ancora di più, per… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché finita Formula 1, Hamilton si ritira per protesta contro la FIA? Mercedes punta su Leclerc, alla Ferrari torna Jean Todt Bufera dunque finita? Formalmente è archiviata. Resta però in piedi l'accusa tedesca ("stravolte le ... Spero vivamente che Lewis continui a correre perché è il più grande pilota di tutti i tempi. E ...

Palermo, i rosa puntano sull'effetto Barbera per frenare la capolista Ma questo succedeva al San Nicola, ecco perché il Barbera sarà il primo grande banco di prova anche ... Un anno fa, al Barbera è finita 1 a 1, con Lorenzo Lucca che trovava il gol del pareggio all' 88'. ...

Gabriele Rossi preoccupato per lex Gabriel Garko E in ansia E spiega il perch Gossip News Bufera dunque? Formalmente è archiviata. Resta però in piedi l'accusa tedesca ("stravolte le ... Spero vivamente che Lewis continui a correreè il più grande pilota di tutti i tempi. E ...Ma questo succedeva al San Nicola, eccoil Barbera sarà il primo grande banco di prova anche ... Un anno fa, al Barbera è1 a 1, con Lorenzo Lucca che trovava il gol del pareggio all' 88'. ...